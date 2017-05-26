全球貨櫃船大型化 2018年將達頂峰
國際航運市場於去年歷經一連串經營事件（5併1倒）後，航運聯盟重組甫於106年4月1日生效。國立臺灣海洋大學航運管理學系吳榮貴教授表示，航商整併與聯盟重組對航運市場的影響，將使航商變少，市場集中度提高，有利於市場運價的穩定。另聯盟變大，將使航線服務整合度提高，託運人選擇減少。
關於船舶大型化趨勢，國立臺灣海洋大學航運管理學系鍾政棋教授分析，全球貨櫃船大型化發展2018年將到達頂峰，2019年有減緩趨勢。全球散裝船舶自1990年迄今，平均載重噸位亦成長74%(達7萬4,000餘噸)，且船舶艘數成長1倍(達1萬餘艘)。
另外關於貨櫃船隊發展與效率檢視部分，國立高雄第一科技大學運籌管理系吳偉銘教授更以運輸經濟理論模式評估貨櫃船隊效率，並進行最適船隊容量估計，藉以提出提升船隊效率之調整策略建議。
交通部航港局5月26日下午於該局舉行「大船化及聯盟重組對我國航運及港埠發展之影響及因應對策」座談會，除邀請前述3位專家學者擔任與談人外，也協請國立臺灣海洋大學李選士副校長共同與談，分享對於國際海運市場（貨運）及發展趨勢對我國籍業者與我國港埠發展之影響及因應對策；並以綜合座談型式與產、官、學各界代表互相交流，為我國航運與港埠的未來發展及因應對策激盪出許多前瞻思維。
(中時)
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