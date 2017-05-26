盛開蝴蝶蘭，台東家扶義賣

台東家扶盛開的蝴蝶蘭還有百餘株，等待愛心民眾認購。（黃力勉攝）

高雄南區家扶中心前主委吳文瑞，致贈台東家扶約850株的蝴蝶蘭，每株100元的價格吸引許多民眾搶購，不過剩下100多株已經銷售停滯，家扶呼籲民眾踴躍認購，義賣金額將做為台東孩童的獎助學金。

熱心公益的吳文瑞還兼任台東家扶的委員，經營的柯隆生技公司每年外銷大量的蘭花到歐美、日本等地，在家扶全國主委聯誼會前往參觀後，吳文瑞也熱心的致贈許多蝴蝶蘭到南區的家扶中心，其中台東家扶共有850株。

首批300株一到後，立即被民眾搶光，白色、花型碩大的蝴蝶蘭很受到民眾喜愛，許多民宿業者都一口氣買10株以上，銷售狀況非常好，第二批550株到了之後，也有很多民眾選購，經過一周熱銷後，本周突然銷售就停滯，目前還有100多株等待熱心民眾帶回家。

台東家扶表示，蘭花很容易照顧，每周只要澆一次水，放在室內就能長得很好，蘭花花期長，常常保持盛開的姿態，深受許多人喜愛，民宿業者表示，買回去數株放在一起，就是盛開的蘭花盆，十分討喜。

家扶指出，透過網路、市集銷售，讓蘭花銷售大半，但這週蘭花就突然停滯，讓他們也無可奈何，只能呼籲台東民眾多多選購，帶蘭花回家，也能資助孩童獎助學金。

(中時)