用手機輕鬆換季出清 端午連假聰明賺桶金
根據全台最大二手拍賣平台 Carousell 旋轉拍賣數據資訊指出，時序進入夏季之際，正是用戶撿便宜的好時機，短洋裝、熱褲紛紛出爐，趁換季出清毛衣、大衣的賣家也變多，價格下殺幅度大，如原價2萬元 ESCADA 毛衣，只賣二千元，Zara、Mango、Outer Space 大衣甚至折價5成。
根據 Carousell 旋轉拍賣統計，十大熱門二手品牌分別是「NIKE、Adidas、Coach、PS4、A LA SHA、VANS、ZARA、iPhone、ROOTS、Supreme」，總體來說，女性用戶鍾愛美妝保養、衣服、飾品等品項；而男性則偏愛 3C 商品，及各式嗜好用品，例如 PS4、iPhone、重機、公仔模型等物品。另外，運動、露營、野餐等戶外活動的商品需求也持續看漲。
台灣民眾習慣在端午節後正式換季，本次連續四天的連假時間，將是最好的換季出清、網拍賺桶金的時機點。而Carousell 旋轉拍賣特地彙整三大平台熱門賣家特點，提醒初入二手市場的民眾如何掌握拍賣訣竅：包括結合自身興趣、忠實呈現商品、累積正面評價。
(旺報)
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