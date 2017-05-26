台1省道旁水溝 驚現蠟化風乾男屍
鄰近台南機場的台一線省道北上路段旁，26日傍晚5時許有清潔工人正清除水溝淤泥，卻驚見水溝內有一具已蠟化風乾的男屍，嚇得報警，警方判斷屍體起碼已死亡數月，尚無法查出死者身分，正待鑑識人員到場釐清死因。
一名下水道清淤工人26日下午5點多在台一線台南仁德大同路段工作，清到一家車行前發現怪味與異狀，打開水溝蓋，赫然發現一具穿著冬天外套、長褲的男屍卡在水溝內，驚嚇指數破表，趕緊報警。
警方到場發現，男屍已呈現蠟化風乾的狀態，身上看不出外傷，研判已死亡數月，因找不到證件，目前仍屬無名屍，希望有家屬能前來指認，已報請檢察官相驗，預計27日解剖釐清死因。
當地居民表示，該路段臭味飄散已有一段時日，至今才知原來是屍臭，直呼真嚇人。陳屍處上方有水溝蓋，不可能進入，往南邊50公尺處的水溝才無加蓋，下水道約一個人高，近日並無大雨沖刷，大伙議論紛紛死者如何陳屍在水溝內。
(中時)
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