失聯消防隊員 龜山大棟山區上吊亡

新北市土城分隊陳姓消防隊員（39歲），26日下午4點多，由龜山分局以手機定位找到位置，發現他在桃園市龜山區、新北市樹林區交界的大棟山上吊自殺，並沒有留下遺書。

根據了解，陳姓消防隊員有憂鬱症傾向，曾有就醫紀錄，25日就失聯，家屬報警，遍尋不著，最後以手機定位，發現他的位置是在龜山區的大棟山。

26日龜山分局偵查隊，發現陳姓隊員的車輛停在大棟山的停車場，員警在附近的樹叢尋找，發現他已經上吊、死亡多時。

※自殺解決不了問題，家人增添悲痛。

請珍惜生命，再給自己一次機會。

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(中時)