羅芙奧 「2017台北春季拍賣會」華麗登場

巴黎畫派代表藝術家莫迪里亞尼（Amedeo Modigliani）的1919年《自畫像》。（圖：羅芙奧提供）

1989年的 Porsche 930 Turbo S也是此次拍賣品項。（圖：羅芙奧提供）

春季拍賣盛會即將華麗登場！國際藝術拍賣集團《羅芙奧》將於6月1日至6月4日展開「2017台北春季拍賣會」，地點選在台北萬豪酒店三樓近450坪的「博覽廳」盛大舉行，這也是「博覽廳」於今年開放後的第一場拍賣活動。

拍賣活動分為「尊釀雲集」、「亞洲現代與當代藝術」、「薈萃：國際現代與當代藝術」、「古今人文藝術專場」、「經典車」、「手袋與珠寶鑑賞會」6個部分；其中，「手袋與珠寶鑑賞會」特別以十餘款限量且稀有的愛馬仕包和屢屢製造拍場競投熱潮的頂級喜馬拉雅鱷魚皮柏金包為主打，提供收藏購入市場上難得的夢幻逸品。璀璨珠寶系列，特別推薦26.68克拉斯里藍卡藍寶石配鑽石戒指。

特別的是，「尊釀雲集 Finest and Rarest Wine」拍賣將首次嘗試以夜場拍賣形式呈現，盼以更舒適的環境帶給藏家更上層樓的拍賣體驗。這次拍賣逾500個品項，葡萄酒類側重波爾多經典年份紅酒與勃根地名莊的特級園作品，在嚴格的窖藏把關下，同時蒐羅舊世界的珍稀佳釀與新世界的膜拜酒款，收藏品項十分難得與多樣；威士忌類則以蘇格蘭高年份作品與難得一見的夢幻套組酒款為主軸。

至於「亞洲現代與當代藝術」涵蓋現代藝術經典作品與當代藝術精品共一百五十餘件，總金額達新台幣七億元。重頭戲為旅法華人現代藝術先鋒，常玉經典油畫─「紅底白菊」，繪於1930至1940年代間的瓶花作品，輪廓疏密有致，僅保留書法線條與寫意筆觸所勾勒的花卉創作，但更能見著的是他在此件作品對於抽象的形式與構圖的運用，也標誌著他終究是一位現代藝術的巨擘；而日本藝術大師「草間彌生」最知名的南瓜藝術品也是本次拍賣的亮點。

「薈萃：國際現代與當代藝術」專場延續美術史、精緻選粹的概念，介紹百件國際名家拍品，西方與亞洲名家各占一半，重要拍品巴黎畫派代表藝術家莫迪里亞尼（Amedeo Modigliani）的1919年《自畫像》，於1966年倫敦O’Hana Gallery展出，1968年荷蘭烏特勒支中央博物館（Centraal Museum Utrecht）亦展出此作。《自畫像》為油彩繪於木板，人物臉龐幾乎占滿畫面。沒有眼珠的深邃雙眼，採天然木結紋理，畫像描繪的神態，憂鬱頹廢的藝術家性格優雅呈現，至今已近50年未在市場上曝光。

近年歐美興起收藏經典車風潮，將收藏經典車視為有品味的生活方式，原因追溯到年輕時期的夢想車種當下負擔不起，隨社經地位越來越高，再與年輕時期夢想車種重逢，許多人想彌補遺憾的念頭也隨之而生，因此造就了經典車風潮。此次「經典車」拍賣以在國內外都十分受注目，喜好人數眾多的保時捷911為主，將保時捷911Turbo系列齊聚一堂，從930到997都將粉墨登場，是車迷們不能錯過的盛宴。

(中時)