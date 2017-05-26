國道惡意逼車還持空氣槍攻擊 惡劣駕駛緩刑2年

23歲楊男去年多次在國道上惡意逼車，甚至不當超車、囂張攔截前車後持空氣槍射擊BB彈，國道警循線逮到人後，近日遭彰化地院依妨害公眾往來罪判處9個月有期徒刑，可易科罰金、緩刑2年，並須提供100 小時義務勞務、參加1場法治教育課。

火爆駕駛超惡劣，就是討厭烏龜車！去年9月楊男開著大貨車上高速公路，卻被前方雷男駕駛的老舊車擋在中線道上，性子急躁的楊男先是在後方不斷按喇叭、閃大燈，示意前方雷男趕快讓路，雷男因一時緊張竟反切入到內側快車道，楊男一邊超車，竟一邊拿出空氣槍，在經過雷男駕駛的小客車旁時，一口氣朝雷男連開了9槍，5發射穿小客車車窗，4發造成車身凹損，雷男嚇壞了，但仍試圖力保鎮定，邊追楊男的車、邊報警。最後老車速度追趕不上大貨車，只能無奈看著楊男揚長而去。

同年10月，楊男又開著大貨車，行經埤頭鄉斗苑東路由東往西向行駛，趕時間的他再度對前方謝男駕駛的大貨車不斷按鳴喇叭，示意對方車速太慢，沒想到謝男不以為意，並未加速或讓道，楊男怒火中燒，竟從右後方超車後、惡意逼車，逼迫謝男不得不停車，楊男一下車就拿出空氣槍，對著謝男揮舞叫囂：「給我下來！下來！」謝男機警馬上拿出手機拍照存證並報警，楊男才停手離開。

警方從雷男車上找到空氣槍擊發的小鋼珠，請楊男到案說明，楊男卻辯稱自己使用的是塑膠BB彈不是小鋼珠，雷男車上的凹洞與他無關。

由於雷男指證歷歷，楊男才鬆口坦承空氣槍是他買來玩生存遊戲的，他與兩名被害人根本不認識，過去也沒有恩怨，他願意和解。

法官認定，楊男因自己趕時間，未思以理性方式處理問題，反而拿著空氣槍發射小鋼珠，發洩情緒、罔顧公眾生命財產的安全，審酌楊男無前科，又有和解意願，並非毫無悔悟之心，因此做出如上訴之判處。

(中時)