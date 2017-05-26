端午連假 小三通運能加強
端午節連續假期即將到來，交通部航港局對於轄管離島及小三通客輪之載客運能及航行安全極為重視，除為因應端午節連續假期之運輸需求協調業者加派航班疏運旅客外，並加強客輪安全檢查，嚴格要求業者注重航行安全，不得超載旅客，以維護旅運安全。本次疏運期程為5月26日至31日共6天，預計提供本島與離島間8條航線及金馬小三通4條航線總計固定開航1344航次，預估33萬3854人次運能。
為使所有旅客均能快樂出門、平安回家，航港局於端午節連續假期前派員前往各地客船碼頭，加強載客船舶救生、救火、救難設備檢查並查驗其演習情形，以確保載客船舶之安全管理。如疏運期間遇不可抗力因素致載客船舶無法航行時，航港局各航務中心除要求業者於營業處、候船室等處所張貼公告，並以網路、廣播等多媒體方式對外公布，方便民眾掌握訊息，同時啟動海空聯繫機制，請民航局協調加派班機疏運旅客。
航港局提供緊急連絡電話：北部航務中心(02)89783530、南部航務中心(07)2620762、中部航務中心0978-300116、東部航務中心0972-762923或0972-762926，以即時處理疏運期間突發狀況及緊急事件，提供旅客良好服務、保障消費者權益。相關海運航班訊息，民眾可至航港局資訊網點選「為民服務」選項，於「航班表」項下查詢，以預先安排端午節假期間返鄉及出遊行程。
(中時)
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