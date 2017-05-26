行銷北港花生、米食 愛心媽媽包1萬顆粽贈弱勢
北港鎮公所推廣在地米食與花生，在端午節前製作1萬顆花生肉粽，分送給弱勢家庭，20餘名愛心媽媽忙了3天包粽，26日總算達成任務，由鎮公所派員分送給中低收入戶、獨居老人與邊緣戶，用愛心行銷在地農特產品。
北港鎮盛產花生，是全國花生的主要集散地之一，稻米品質也是聞名全國，今年北港鎮公所邀集花生、稻米、蔥蒜、豬肉等業者，以在地優質農特產為食材，製作1萬顆花生肉粽與弱勢家庭分享，由劉厝里愛心媽媽負責包粽。
鎮內年豐碾米場吳錦銘、祥益花生工廠吳佳承、和榮意公司陳東意、蔥蒜工廠蔡文正等人，分別義務提供糯米、花生、五花肉、粽葉與蔥酥，20餘名愛心媽媽花了3天時間，從早忙到晚，總算包出1萬顆粽子。
劉厝社區理事長蔡碧聰表示，愛心媽媽接到要包1萬顆粽子的任務，3天前便開始料理食材，堅持糯米要先炒過再蒸才會好吃，花生用1天時間蒸透，粽葉則洗了好幾次確保衛生清潔，種種用心，就是希望弱勢家庭吃到最好吃的粽子。
北港鎮長張勝智、鎮代會主席蔡咏鍀表示，有許多邊緣戶無法接受政府補助，他們特別針對這些家庭加以關懷，利用送粽子時了解其需求，1名蔡姓獨居老人收到粽子，得知公所要幫他整修破舊漏水的屋頂，感動得連聲道謝。
(中時)
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