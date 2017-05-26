朝天宮董監事延宕3年多 9月改選暗潮洶湧
雲林北港鎮朝天宮第10屆董監事會改選事宜，因新個資法延宕3年多，信眾要求盡速改選聲浪不斷，經廟方日前開會，決議9月17日改選。目前有30餘人有意角逐19席董事、3席監事，紛紛展開拜票，選情持續加溫。
朝天宮為國內外媽祖信仰重鎮，董監事改選各界矚目，目前第9屆董監事於2010年10月宣示就職，依廟方組織章程規定1任4年，原本應於2014年10月屆滿改選，卻因新個資法延宕至今。
經廟方請示內政部，同時修改組織章程解決個資問題，決議9月17日改選，將於6月21日發布選舉公告，6月22日至8月4日進行選舉人登記，參選人則於9月3日登記。
廟方表示，董監事原本4年改選1次，選出19名董事、3名監事，以往選舉人名冊均請戶政單位提供，但第10屆董監事改選，因行政院於2012年10月施行新個資法，為解決選舉人個資問題，改選事宜因而延宕至今。
廟方說，依朝天宮組織章程規定，選舉人資格為北港鎮內15里戶長且設籍3年以上，以往選舉人名單由廟方逕自公告，第10屆董監事選舉，選舉人則需簽署同意書與提供戶口名簿謄本，做為造冊依據。
地方民眾表示，第9屆董監事選舉，有30餘人登記參選，總投票數約6000，最低當選門檻約160票。此次選舉人需簽署同意書，預計總投票數將減至5000票左右，競爭更加激烈，有意參選者已開始拜票，可說是暗潮洶湧。
(中時)
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