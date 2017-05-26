雲林水林鄉成年禮 國中生騎36公里參拜媽祖
雲林縣水林鄉水林國中、蔦松國中共130餘名國三學生，26日騎單跨縣前往嘉義縣東石港口宮參拜媽祖，進行「單車成年禮」，來回36公里考驗學生的耐力，學生們祈求媽祖保佑學業進步、心智更為成熟穩健。
中國古代成年禮指冠禮和笄禮，寓意成年禮後將擔負重責大任、腳踏實地。兩所國中的學生在上午7點30分出發，約10點30分抵達港口宮廣場，稍事休息後展開「成年禮祈福疏文」、「成年禮宣誓詞」等儀式。
港口宮主任委員張萬傳特別贈送學生每人1個精美香火鑰匙圈，鑰匙圈鑲有媽祖神像，張萬傳期許學生們參加成年禮後，就是長大了，將來在社會上要學習媽祖發揮智慧、救苦救難的大愛精神。
(中時)
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