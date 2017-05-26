雲林沿海四高中職博覽會 國中生收穫滿滿

雲林沿海北港高中、北港農工、巨人高中、文生中學4所高中職，26日在北港高中共同舉辦「科系博覽會」，邀請學區6所國中220餘名國三學生參與，讓他們選擇志願時，能更清楚自己的需求與興趣。

北港高中攤位有普通類科讓學生認識種子、職業類科的遙控汽車操作，還有話劇社、童軍社等特色社團，讓學生不僅在學業上有所收穫，還能兼顧課外活動，發展自我潛能。

北港農工擺設的攤位以農科、工科為主，提供學生製作的精油讓大家試用，還有奶茶、茶葉蛋試吃。巨人中學提供人體模具解說構造，並讓學生試做CPR。文生中學則有電路解說及實際操作，現場總共25個攤位，盡展各校特色。

(中時)