台灣盃滑水賽8月登場 8歲神童搶先炫技

8歲的美日混血衝浪女神童Sky Brown在W飯店碧波泳池大膽炫技。（李弘斌攝）

8歲的美日混血衝浪女神童Sky Brown在W飯店碧波泳池大膽炫技。（李弘斌攝）

2017台灣盃國際滑水賽8月將於北市社子島迎星碼頭擴大舉辦，主辦單位26日特地在W飯店10樓的戶外碧波泳池模擬滑水賽場，還請來8歲的美日混血衝浪女神童Sky Brown大膽炫技，希望讓更多民眾了解滑水運動。

不同於在海邊從事的衝浪運動，滑水是一種藉助動力牽引，使人能在水面上滑行的運動，競賽則依照是否須穿著固定於滑板上的靴子，分為「寬板滑水」（wakeboard）與「快艇衝浪」（wakesurf）。

上屆台灣盃滑水賽金牌李瑋珊（後排右一）與滑水小神童Sky（前排中）一起在記者會宣傳今年賽事。（李弘斌攝）

原本從事金融業，擁有百萬年薪，為台灣首位在國外滑水比賽獲得金牌的女性選手，李瑋珊因為膝蓋受傷，從比較競技性的寬版滑水轉戰技術性高的快艇衝浪，也以北市滑水協會執行長的身分，從前年開始舉辦台灣盃國際滑水賽。

「其實在北市辦滑水比賽非常棒，我有很多外國友人都很驚訝，怎麼可能在市區滑？比完賽就可以去血拚，這麼方便！」李瑋珊說，她到日本或中國大陸比賽，賽場和市區至少都要1個半小時以上的車程，社子橋下基隆河段擁有綿延幾公里無迴浪的迷人滑水道，成為舉辦台灣盃得天獨厚的地方。

8歲的美日混血衝浪女神童Sky Brown在W飯店碧波泳池大膽炫技，獲得場邊喝彩。（李弘斌攝）

本屆台灣盃國際滑水賽也是連結日本、韓國兩站的亞洲巡迴積分賽，屆時將有來自10國的滑水高手來到台北競技。為了在市區呈現滑水的魅力，主辦單位這次與W飯店合作，26日在10樓戶外泳池以機器牽引，模擬上演刺激滑水秀。

26日記者會請來日本滑水連霸王安本壽紀、台灣滑水冠軍徐廷瑋、滑水甜心鄧珮珊、國積極滑水教練林昊廷，小神童Sky Brown更是嬌點。年僅8歲的Sky已在國際滑板大賽「Van US Open Pro」專業組上大展身手，5歲的弟弟Ocean Brown也隨行訪台。據了解，主辦單位也正大力邀請，希望Sky能在8月登台參賽獻技。

(中時電子報)