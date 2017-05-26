男子臉書PO輕生文 雲嘉警合力即刻救援！

北港警分局25日晚間接獲民眾報案，請警方協尋意圖尋短的李姓網友，分局勤務中心立即通報雲、嘉2縣警網展開地毯式搜尋，順利找到因心情低落而意圖尋短的李姓男子，及時化解可能發生的悲劇。

北港警分局勤務中心昨天晚間9點50分許，接獲民眾報案，表示其李姓臉書朋友在臉書上PO出1把刀，表示要自殺，李男並告知目前在1座大橋上，還用line信息聲稱「要先走了」。

北港派出所4名警員李建宗、吳柏諺、江奕陵、陳楷易，馬上沿北港大橋及媽祖大橋週邊梭巡，嘉義縣朴子警分局也加入協尋，晚間10點45分許，警方終於在北港觀光大橋發現李男的機車，11點30分在大橋南端找到李男。

李男見到員警時情緒相當激動，一度持刀欲自殘、作勢跳橋，並緊握刀子強調不需要警方介入，精神狀況極度不穩定。警員李建宗冒險靠近李男耐心勸說，才讓李男心情逐漸平復，主動交出手中的刀子。

北港警分局長李憲蒼表示，雲、嘉2縣警方在第一時間，透過勤務中心指揮系統通報協尋，以最快速度處理這起尋短事件，也由於員警具有高度警覺性、敏感度及柔軟心，才能適時挽回1條寶貴的性命。

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