大腿小腿一樣細！楊冪瘦成這樣 粉絲好心疼

楊冪一雙鉛筆腿似乎變更瘦了。（圖／取自微博）

大陸女星楊冪外型甜美、演技精湛，是許多人心中的女神，日前她出席活動時，卻被發現最近似乎瘦過頭，尤其一雙美腿更是瘦到「大腿和小腿一樣細」的程度，讓粉絲相當心疼。

楊冪日前出席活動時，以一身小碎花洋裝搭配白色細根高跟鞋現身，露出一雙筆直鉛筆腿，女神風采依舊，但粉絲卻眼尖發現，楊冪本就纖細的美腿似乎變得更瘦了，尤其大腿和小腿看起來就像一樣細，不禁令人擔心她是否因為太操勞沒好好照顧自己，盼女神忙碌工作之餘，也要好好吃飯。

(中時電子報)