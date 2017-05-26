廣州高考防弊 驗證指紋比對身分

今年廣州市高考（台灣稱學測）將於6月7、8日舉行。廣東省高考將繼續啟用身分識別系統，考生入場時均須驗證指紋，進行身分比對，避免替考的情事發生。

需要特別提醒注意的是，考生攜帶具有發送或接收信息功能的設備，無論使用與否，都將被取消各科考試成績。

金羊網26日報導，高考答題時，掌握時間進度很重要。由於不是每個考場都有時鐘。每場考試結束前15分鐘，考點的廣播系統會提醒考生考試剩餘的時間。市招辦建議考生可攜帶符合要求的手表，以便把握作答的時間。

(旺報)