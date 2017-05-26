女清潔工勤「剪」電線 卻辯稱勤儉遭逮送辦
湖內警分局阿蓮分駐所日前獲報，阿蓮區某營區內有女清潔工偷竊電線，警方趕至現場發現，果然發現女清潔工提了兩袋電線，當場人贓俱獲，全案依竊盜罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。
營區水電人員向警方說，近日著手施行建築的接電線工程，卻陸續發生電源線不翼而飛、或遭人剪竊，加強巡視，發現43歲紀姓女清潔工行徑可疑，跟蹤發現，她從機車置物箱內，提了兩袋塑膠袋，隨即報警處理。警方抵達時，在袋子裡找到一綑30公尺、1公斤左右電線，人贓俱獲。
紀女辯稱，清掃時，在地上發現兩包塑膠袋裝有電線，以為接水電工程用完不要的廢棄材料，因為覺得丟掉可惜，想撿回家拿到資源回收場變賣，多掙幾分錢，不料勤儉持家反變成竊盜嫌疑犯。
警方表示，調閱錄影監視器，紀女常趁工地沒人偷剪電線或偷拿電線，訊後將她依竊盜罪送辦。
(中時)
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