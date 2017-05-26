退役上兵假冒軍情局少將行騙 盛重遠移審續押

上兵退役的53歲男子盛重遠，假冒軍情局少將，遊走兩岸行騙，曾任北京政協的大陸富商韓志軍也上當，先後得手1737萬元。今年2月由新北地檢署拘提到案，向法院聲請羈押禁見獲准。今午9時許移審新北地院，盛重遠身形明顯消瘦、低頭不語步入法院，法官下午裁定續押。

據了解，盛重遠打著軍情局少將名號認識了不少政商界人士，並透過關係認識韓志軍，為韓辦妥入台簽證獲取信任，後遊說韓志軍移民加拿大、購買商務艙機票等，前後騙取280萬元。韓志軍遭騙後，去年特地來台向憲兵單位舉報。

除了行騙大陸富商、台灣殯葬業者，盛還假冒是吳宗憲經紀人，與澳門經紀公司簽下吳宗憲澳門賭場表演合約，吳最後並無到澳門演出，未實際受害。

(中時)