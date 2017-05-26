全台圓頂之冠！文史團體盼中市「天外天劇場」重啟審議

國內古蹟結構專家施忠賢研究天外天屋頂採用8組普拉特式桁架組合的結構系統，極具稀有性和唯一性。（圖／台中市文史復興組合提供）

天外天劇場為當時跨度最大的圓頂建築，譽為日本時代台中4大劇院之1。（圖／台中市文史復興組合提供）

80多年歷史的台中市天外天劇場，文資審議卻確認未具法定文化資產身分，市府表示願協調建商，以再利用代替拆除；文史工作者急於奔走為保留天外天請命，國內古蹟結構專家施忠賢今天（26日）到台中研究後車站天外天劇場，發現劇場中央的圓形屋頂結構系統罕見，在國內沒有看到這種圓頂構法，稀有性和唯一性，足以讓天外天劇場被指定為台中市的直轄市市定古蹟。

台中市舊城復興協會理事長蔡承允表示，今天已將施忠賢所提供的結構判讀、研究提供為天外天劇場文化資產新事證資料，重新向台中市政府進行提報，讓日本時代台中4大劇院之1的天外天，重啟文資審議。

施忠賢仔細考察天外天劇場中央的圓形屋頂結構系統，發現是用八組、跨距達18.6m的普拉特式（PRATT TRUSS）的桁架，在中間交會成16等分的放射狀、接近圓形的結構。

此外，屋頂的結構和其他的早期的圓頂建築比較，屋頂的屋面坡度只有3度，可能有兩種情況，一種是想要做成平屋頂，如國立台灣博物館土銀展示館的屋頂，跨度很大，會用鋼構和RC工法來施作，而國定古蹟台北機廠，也運用了類似的鋼桁架和預鑄版。

施忠賢也舉出其他台灣在日本時代的建築案例，圓頂（Dome）一般常見是做成類似羅馬萬神殿的半球形圓頂，如台中市役所、台北州廳、台灣博物館、台南地方法院等官方建築，都是屬此類圓頂的外觀雄偉的官方建築。

相較之下民間建築用圓頂、18.6公尺跨距、且為8組普拉特式桁架組合的結構系統，是很特殊的。

「在民間普遍是土埆厝、磚造房舍的日本時代，牆面全以鋼筋混凝土造，不但民間建築少見，連公有建築也稀少！」施忠賢說，天外天劇場建築本體全以鋼筋混凝土造，加上獨特的屋頂桁架，在當時的建築中可說耗費鉅資，這樣的稀有性和唯一性，足以讓天外天劇場被指定為台中市的直轄市市定古蹟。

市府文資處指出，雖然天外天劇場不具法定文化資產身份，但市府仍與所有權人積極溝通，並多次與文史團體意見交流，期能為保存歷史記憶盡最大的努力。

天外天劇場建築主體歷經國際戲院、國際賽鴿中心、冷凍冰庫出租及收費停車場使用，因其形貌經過多次改建、主結構損壞嚴重及所有權人不同意等因素，經文資審議委員會於2015年2月5日決議不予指定或登錄。

市府針對文史團體再次發起活動盼能保留，文化局及文資處考量該案建物的歷史價值，又於2015年11月5日再次提送該審議委員會，然因該案無新事證，決議不予審查。

現在國內古蹟結構專家到場研究提出稀有建築的珍貴性，是否能為建物的歷史價值重燃生機，備受關注與期待。

(中時)