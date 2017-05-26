台農台東種釋迦，劉櫂豪反對

立委劉櫂豪開記者會，反對台農公司與民爭利。(劉櫂豪提供)

台灣國際農業開發公司計劃在台東、屏東、台南等地，要向台糖承租大面積土地種植釋迦、香蕉、鳳梨等作物，立委劉櫂豪26日開記者會強調，堅決反對台農與民爭利，呼籲農委會能懸崖勒馬，儘速停止衝擊農民生計的開發計畫。

泛公股機構認股的台農公司，憑藉著雄厚資本計畫在台東、屏東、台南等地，大規模種植農產，消息一出引發許多在地民眾反彈，擔心大量水果將衝擊市場，造成價格崩盤，地方議會也都有許多議員大聲疾呼，呼籲政府不要與民爭利。

劉櫂豪表示，台農公司將在台東租用200公頃的土地種釋迦，平地造林成為釋迦專區，不僅影響外銷價格，更擔心農民生計受衝擊，農委會及台農公司在農民疑慮澄清前，應停止開發計畫。

他強調，台農應該要協助拓展外銷通路，幫助農產品升級、以優惠合理價格外銷出口，讓農民產銷無虞，種植作物沒有後顧之憂。

(中時)