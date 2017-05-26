台南德安百貨高雄倉庫 查出1000餘公斤過期蝦
台南市民22日向台南市衛生局檢舉東區德安百貨14樓有業者使用過期食品，衛生局人員前往勘查未查到存貨，但得知倉庫在高雄仁武區，通報高雄市衛生局，查獲1,041公斤逾期「斑節對蝦」兩批，因為總公司在台北，已由台北市衛生局依照食品安全衛生管理法開罰。
台南市衛生局22日接獲民眾檢舉，23日發動突擊前往德安百貨稽查，發現14樓分別有大大茶樓、快樂小館、精彩火鍋與鮮洋中央廚房四家業者，其中精彩火鍋已歇業，鮮洋中央廚房已解散，營業的大大與快樂兩家餐廳都已無存貨。4家業者皆無查獲「斑節對蝦」。
衛生局人員查知貨源來自高雄仁武倉庫，請高雄衛生局人員前往稽查，果然發現兩批逾期的「斑節對蝦」共61箱，其中20箱已過期超過1年，另一批41箱過期超過1個月。
因為倉庫存放逾期蝦子的公司位在台北，已由台北市衛生局針對業者依照食品安全衛生管理法第15條第8款及同法第44條第2款規定，可處新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰。
(中時)
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