反「砍大樹種小樹」　新埤建功村民掛布條陳情

林管處近日派員砍掉新埤親水公園近百棵淺根植物椰子樹，建功村民憤而掛白布條抗議「挖大樹種小樹」，怒訴不要砍了大家的回憶。（謝佳潾攝）

林管處近日派員砍掉新埤親水公園近百棵淺根植物椰子樹，建功村民憤而掛白布條抗議「挖大樹種小樹」，怒訴不要砍了大家的回憶。（謝佳潾攝）

新埤鄉森林親水公園占地24公頃屬涵養保安林，14年前從地方回歸林務局管轄，近日因水土保持及安全問題，林管處派員砍掉近百棵淺根植物椰子樹，不料卻引起建功村民掛白布條抗議「挖大樹種小樹」，怒訴不要砍了大家的回憶。

建功村長鍾展雄說，從日治時代開始，親水公園這塊地就是由村民自主管理，它也陪伴許多人一同長大，林裡的每一棵樹、每一朵花都是村民親手栽種，1997年賽洛瑪颱風肆虐後公園樹木倒得一蹋糊塗，縣府說要植樹村民也很配合照做，5、60年走來大家都對公園盡心盡力地付出。

「回憶怎可輕易放棄。」他說，椰子樹是林裡的造景樹，輝煌時期曾有過1600多棵，一整片的椰子林看起來相當舒坦，但現在林管處竟因水土保持為由下令砍樹，這個以安全為名的理由村民無法服氣，多少年來這片椰子林並未帶給他們任何困擾。

他強調，親水公園雖然已由政府接管，但是不能抹滅村民對這片林地的付出與感情，盼林管處能顧法顧理也顧情。對此，林管處作業課課長張智強說，目前會暫時停止砍樹，將村民訴求向上呈報，但種深根植物的動作仍會持續進行，以盡到涵養地下水的功能。

他說，這些椰子樹年代已久真的有倒塌的危險，所以砍樹動作並非不顧慮村民感受，加上有些人會將公物私用，因此林管處的任何規劃都是盼公有地有應有的利用。

(中時)