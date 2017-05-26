田中馬又來了 鎮民保障名額被秒殺
一年一度的田中馬又要開始報名了，今天一早優先開放500名優惠名額給田中本地鎮民，沒想到一早在公所等候的民眾大排長龍，上班時間一到，不到一小時就登記額滿。
2017田中馬拉松將於11月12日登場，今年賽事進入第六年，每年都吸引逾1萬5000人報名參加，深受全台跑友青睞，賽事獲五星級評鑑，每年主辦單位都會號召全鎮鎮民總動員熱情款待每位跑者，讓全程42.5公里長的賽道成為全台最富人情味的賽道。
為了搶在地名額，上百名田中鎮民一早就到公所外，頂著大太陽揮汗排隊， 500個優惠名額不到一小時就被搶光，讓承辦人員忍不住大喊「又是秒殺」。
鎮公所主任秘書黃瓊瑤表示，「台灣米倉田中馬拉松」已成田中鎮一年一度的大事，鎮民更是引頸期盼盛會來臨，公所為鼓勵鎮民與異鄉遊子共襄盛舉，連續三年保留500個名額讓鎮民優先登記名額。
公所表示，凡戶籍地登記在田中鎮，就可前來申請登記，報名者一次最多可幫忙5人登記，優先登記名額不限參賽類別，但絕大多數都以報名健跑組為主。至於一般民眾，則將於6月2日早上10點正式開放網路登記，參賽名單於6月15日請律師見證電腦抽籤後公告。
(中時)
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