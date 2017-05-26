同婚釋憲 南市將建議中央先開放戶籍謄本登記
大法官日前釋憲保障同志婚姻，為性別平等團體打了一劑強心針，去年2月開放同性伴侶登記的台南市，在戶口名簿註記同性伴侶的手續上遭中央抵制受挫，台南市民政局將再向中央提出爭取，未來修法前，先開放系統註記，令同性伴侶登記者可從戶籍謄本中識別。
台南市被視為同志友善城市，去年2月推動同性伴侶登記迄今，台南市共有124對同志到戶政事務所辦理登記。大法官釋憲保障同志婚姻後，同性結婚登記視為有效。許多同志已歡欣鼓舞互相道賀。
去年成為台南市第一對同性伴侶註記人的楊智達、洪國峰立刻表示「這代表兩年內他們就能如同大多數台灣人一樣，去戶政事務所堂堂正正登記結婚了。」讚揚大法官很有智慧。
台南市去年不但開放戶政事務所辦理同性伴侶註記，還宣揚是全台唯一可將伴侶登記「註記」在戶口名簿上的城市，但事後發現行政院主管機關在中央系統並未開放註記權限，而宣告失敗。
楊智達、洪國峰去年登記為台南首對伴侶後，發現這樣的登記徒具形式，不具法律效力，多次以遊行、發聲明方式呼籲修法，並期待性平教育能在校園內教導學子尊重多元性別，但遭到反同性婚姻聯盟的激烈抨擊。
在中央政權改朝換代，大法官又釋憲保障同志婚姻後，台南市民政局準備建議主管機關在兩年修法前，先開放戶籍謄本註記，讓同性伴侶在戶口名簿的記事欄中即可辨識。
楊智達表示，性別平權遠不只婚姻平權，還有許許多多需要共同打拚、守護的地方，很開心見證了這個歷史時刻，接下來會繼續努力。
(中時)
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