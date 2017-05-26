國台辦：李明哲因涉嫌「顛覆國家政權罪」依法逮捕
國台辦發言人安峰山今日應詢表示，從國家安全部門獲悉，台灣居民李明哲因涉嫌「顛覆國家政權罪」，經檢察機關批準，已於近日被中國湖南省安全機關依法逮捕。
根據《新華社》報導，國台辦發言人安峰山今（26）日表示，國家安全機關偵查查明，自2012年以來，李明哲頻繁進入大陸活動，與大陸有關人員勾結，制定行動綱領，建立非法組織，策劃、實施顛覆國家政權的活動。2017年3月19日，國家安全機關對進入大陸活動的李明哲依法采取強制措施。經審訊，李明哲等人對從事危害國家安全活動供認不諱，司法機關將依法處理。
據《中新網》報導，國台辦新聞發言人馬曉光稍早也針對此事做出三點回應。第一，李明哲目前身體狀況良好，醫療照顧無虞，再給家人的信中也已說明；第二，執法單位會依法保障涉案人的合法權益；第三，大陸一直積極支持鼓勵兩岸人員往來，只要是來此從事正常活動的，他們的權益都會依法受到保護。
依大陸刑法第105條第1款規定，顛覆國家政權罪「首要分子或者罪行重大的，處無期徒刑或者10年以上有期徒刑；積極參加的，處3年以上10年以下有期徒刑；對其他參加的，處3年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權利」。
李明哲於3月19日入境廣東後失蹤，陸委會和海基會透過多方管道查證，但陸方始終沒有回應。大陸海協會透過民間組織和李明哲妻李凈瑜接觸，並轉交李明哲親筆信，結果遭李妻拒絕。李妻曾計畫搭機赴北京救夫，但因台胞證被大陸公安部註銷而未能成行，後於5月18日赴華府出席美國國會聽證會，懇求美方幫忙救夫。
(中時電子報)
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