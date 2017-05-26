留台工作 國際生熱中參加就業博覽會

不少國際生都有留在台灣的打算。(郭韋綺翻攝)

樹德科大國際及兩岸事務處，今(26)帶領來自大陸港澳、馬來西亞、印尼等34位國際學生及僑生，到高雄市政府參加「南台灣國際學生~找頭路落地生根」就業博覽會，讓有意願根留台灣的國際生了解台灣的就業環境。

副校長嚴大國表示，這些國際生申請來台讀書，早已立定計畫根留台灣，畢業前夕，提早了解台灣的就業環境，把握機會，找到適合自己志趣的工作機會；他也提醒國際學生，各項留台工作資格條件都有公開透明的資訊，希望同學可以善加利用網路，積極參與各項由官方舉辦的就業活動，為自己的未來職涯規畫好藍圖。

(中時)