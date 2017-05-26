「入梅」條件成熟 鄭明典：會有一波顯著降雨

鄭明典表示，天氣型態轉變會很迅速，會有一波顯著的降雨事件，標示「入梅」天氣條件的成熟。(圖/本報系資料照)

鄭明典表示，紅、藍兩條線近似同步轉正，這表示天氣型態轉變會很迅速，可能會有一波顯著的梅雨降雨事件來標示「入梅」天氣條件的成熟。(圖/取自報氣候-中央氣象局)

中央氣象局科技中心主任鄭明典今(26)日在臉書表示，天氣型態轉變會很迅速，會有一波顯著的降雨事件，標示「入梅」天氣條件的成熟。

鄭明典晚間在臉書分享「報氣候 - 中央氣象局」的貼文指出，監測圖上的紅色指標轉正表示台灣附近低層環境不穩定，如果此時再配合上藍色指標轉正，代表台灣附近夏季季風環流建立，這時台灣就容易下豪大雨。鄭明典說，藍色粗實線是季風指數，南海低層西南風月中便出現，但是指數為負，表示高層西風噴流未退，南亞反氣旋尚未到位。

鄭明典表示，現在預測的紅、藍兩條線近似同步轉正，而且同步快速上揚，這表示天氣型態轉變會很迅速，他支持最近的看法，可能會有一波顯著的梅雨降雨事件來標示「入梅」天氣條件的成熟。

(中時)