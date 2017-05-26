華僑市場前立體停車場 1樓免費停機車僅至30日

東港華僑市場對面斥資近8000萬打造的立體停車場，完工已近10個月，目前只開放1樓給機車免費停至5月底。（謝佳潾攝）

東港華僑市場對面斥資近8000萬打造的立體停車場，完工已近10個月，但使用執照卻遲遲未申請過，居民原本盼停車場仍紓解假日交通亂象，不料從元旦假期等到將至的端午連假都是期望落空，海洋及漁業事務管理所指出，他們只是代辦單位，目前只能開放1樓給機車免費停至30日。

屏縣府為解決華僑市場假日蜂擁的車潮，3年前正式發包廠商斥資近8000萬，以黑鮪魚意象建造3層樓立體停車場及1座天橋連結華僑市場，預計有144個車位、24小時供小客車使用，但去年底完工後停車場仍不動聲色，且截至目前仍未取得使用執照，不禁引起民眾疑慮。

海洋及漁業事務管理所工程課表示，日前因文件資料有缺，所以才未申請過關，但目前已經重整資料完成送繳，正在等待作業程序，預計最快1個禮拜能取得。

但所長吳憲昌說，即使有使用執照，還有停車場登記證及委託哪個單位經營等程序要確定，這座立體停車場實屬漁業署管轄，縣府海洋所只是代辦單位，因此正式營運時是要委外經營還是由海洋所繼續代辦都尚未知，不過為了解決連假交通問題，1樓將開放機車免費停放直至5月30日。

(中時)