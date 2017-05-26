李沛旭拍戲掛彩 血流如注緊急送醫

李沛旭今拍戲掛彩。（取自臉書）

李沛旭（右後）和演員們感情很好。（取自臉書）

李沛旭在三立華劇《只為你停留》飾演肌肉水電工，被封「史上最壯男主角」，今天（26日）下午他和黃騰浩拍攝一場拳擊對打戲，未料一不小心被黃騰浩的手肘敲中左邊額頭，左眉上方劃出一道10多公分傷口，當場血流如注，劇組所有人都嚇壞，他第一時間趕緊打給女友蔡淑臻，請她幫忙安排整形專科醫師，最後縫了11針，破相也破財。

他拍攝這場拳擊戲之前曾和黃騰浩簡單排練，劇情設定黃騰浩要打到他，但因為兩人都有底子，他練過正統西洋拳擊，黃騰浩學的是自由搏擊，習慣手肘比拳頭先出。正式拍攝前，他特別提醒黃騰浩「肘不要比拳先出喔」，結果還是被肘擊，噴血畫面怵目驚心。他笑說被打之後，心裡第一個反應是「你得分了，我暈了」，黃騰浩發現不對勁也趕緊請導演喊停。

他受傷的傷口不偏不倚就在小時候騎車摔倒，撞到木頭棧板的舊傷痕上，順著疤裂開，再岔出一條小傷口，慶幸骨頭沒事。他當時被送到醫院，導演、黃騰浩都陪著去，黃騰浩覺得很過意不去，頻向他道歉，他還反過來安慰大家，逗大家開心，「男生拍打戲，腎上腺素上升，難免啦」，他一派輕鬆，其實10多公分的傷口深到快見骨。

最近主要劇情都在李沛旭身上，劇組再5天就要殺青，如今他意外受傷無法連戲，有可能先把他的戲份往後挪，他說「看編劇怎麼寫，現在還不清楚」。他去年開刀，今年上半年又有血光之災，他沒想太多，「這就是人生，我現在愈來愈豁達了」，會到廟裡拜拜求平安？他笑說，「不想拜拜，我只想買車或出國玩，要好好犒賞自己一下，不然都破相了」。

(中時)