彰化縣水尾國小 為鍾馗慶生祝壽
農曆五月初三是伏魔大帝─鍾馗的誕辰，彰化縣溪州鄉水尾國小26日在校長帶隊下，全校師生一起步行到學校附近的水尾村震威宮，恭祝主祀神明伏魔大帝萬聖千秋，莊嚴隆重的祝壽祭典，也為學生體現鄉土教育的寶貴一課。
鍾馗爺爺過生日！溪州水尾震威宮是全台首座鍾馗廟，為當地居民最重要信仰中心，每年農曆五月初三，伏魔大帝誕辰，水尾村民都會全村盛大辦理慶典，並舉行繞圧祈福活動，熱鬧非凡。
校長林素鳳表示，學生的學習活動，學校、社區、家庭要緊密連結在一起，配合社區震威宮重大慶典，帶領學生參與，學生不僅從中學習隆重的祭典禮儀，也更加認同鄉土，擁抱鄉土情懷，是鄉土教育的具體實踐。
在祝壽祭典儀式結束後，學生也在廟埕上才藝表演，展現平日社團學習成果；震威宮主委鐘慶華說，全校小學生都來給鍾馗爺爺伏魔大帝祝壽，熱鬧滾滾，也讓震威宮更添光彩！廟方也準備小禮物回贈全體師生。
(中時)
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