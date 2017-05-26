力勤販售過期肉品案 中市府重罰1200萬

市議員陳政顯（右起）、黃馨慧、李中關切力勤農產公司違規販賣逾期肉品案，市府為何未勒令停業？（盧金足攝）

市議員謝志忠（右起）、蔡雅玲、張玉嬿建議衛生局，食安稽查結果應該要廣為宣傳，也要擴大餐廳星級評鑑，鼓勵做得好的商家。（盧金足攝）

針對力勤農產公司違規販賣逾期肉品案，有市議員質詢為何未勒令停業？台中市政府衛生局表示，4月26日獲報當天即稽查並封存逾期產品，並請各縣市同步清查，陸續查獲的逾期產品均已退貨，並由衛生局要求力勤封存控管。考量比例原則，依相關法令重罰累計1200萬，並要求改善。

市議員黃馨慧、陳政顯與李中等人，今天（26日）於議會質詢衛生局對「雄勳有限公司違法竄改標籤效期」及「清水區力勤農產有限公司涉嫌販售逾期冷凍肉品」兩案的處置情形，質疑衛福部與市府「聯手隱匿」力勤案，並認為力勤應勒令停業。

衛生局表示，衛福部是在4月21日接獲力勤檢舉案，並展開調查作業；市府衛生局則在4月26日接獲相關訊息，也在當天即派員稽查，持續至27日凌晨，針對逾期產品封存1萬5608.4公斤，杜絕流入市面。

此外，並針對高度懷疑流入市面的逾期產品進行追查，也請各縣市衛生局同步清查，各縣市陸續查獲的逾期產品也都退回力勤公司，由衛生局進行封存。考量業者違規情形以及比例原則，決定處以罰鍰，陸續已開出1200萬罰單，並持續追蹤業者改善情形。

衛生局強調，不論中央或市府，第一時間都已依程序進行調查，後續並進行聯繫，絕對沒有所謂的「聯手隱匿」情形。

衛生局受理檢舉案後，依專業及檢舉案件流程辦理，不會因不同對象、不同案件，就有任何的不同的執行方式；針對業者違規行為，依食安法及相關法規予以裁處；如涉及刑事，也會立即移檢察官偵辦，同時也會與衛福部合作，共同查緝不法。

此外，為鼓勵檢舉，衛生局也有獎勵制度，一旦業者違法裁罰確定，以裁罰實收金額70%作為檢舉獎金，且獎金無上限；檢舉人如為現職或離職員工檢舉其違法業主，則另再核發10萬至400萬元「吹哨檢舉獎金」，希望鼓勵民眾共同守護食安。

台中市政府昨日已由市長林佳龍親自頒發檢舉獎金給「雄勳有限公司違法竄改標籤效期」及「清水區力勤農產有限公司涉嫌販售逾期冷凍肉品」兩起重大食安案件的檢舉人，總獎金共計910萬。

其中，雄勳竄改標籤效期，衛生局依法裁罰300萬元，處分人已繳納行政罰鍰300萬元，核發實收罰金70%、210萬做為食安檢舉獎金，加上吹哨者檢舉獎金350萬，共計560萬。

市府強調，力勤販售過期肉品案，雖已移請台中地檢署偵辦，但市府先核發檢舉人吹哨者檢舉獎金350萬元，以鼓勵檢舉人挺身而出，協助取締業者不法行為。

至於力勤曾被中央抽驗到進口含瘦肉精的肉品，衛生局表示，2013年7月12日接獲食藥署通知邊境抽驗結果，力勤於2013年6月自加拿大進口冷凍去骨的豬後腿肉，肩胛肉、腰內肉、大里脊及其切割肉，檢出萊克多巴胺0.5ppb，不符合食品安全衛生管理法中有關動物用藥殘留標準規定，衛生局立即派員前往稽查，經查該批肉品已全數於海關處退運，未流入市面。

此外，市議員謝志忠、蔡雅玲、張玉嬿也建議衛生局，食安稽查結果應該要廣為宣傳，也建議衛生局擴大餐廳星級評鑑，鼓勵做得好的商家。

衛生局長呂宗學表示，食安稽查結果，除以新聞稿公布外，也會公布於衛生局網站食安專區。稽查時，衛生局也會發給店家稽查單，並告知業者約兩週檢驗結果出爐後，可掃瞄上面QR CODE查詢，如有缺失，即可儘速改善；針對星級評鑑，市府「樂活台中食安篇APP」可查詢大型餐廳的稽查結果，未來會評估納入更多店家，讓民眾更能掌握餐廳衛生情形。

(中時)