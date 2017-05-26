雷恩葛斯林繼《La La Land》後再度大展歌喉

雷恩葛斯林為新片又展迷人歌喉。(片商提供)

雷恩葛斯林在《樂來越愛你》飾演深情的爵士樂手，這回再度在新片《為妳唱的歌》擔任男主角，並飾演音樂創作人，還於電影中獻唱兩首，與魯妮瑪拉共譜浪漫戀曲，該片5月26日已上映。

魯妮瑪拉與雷恩葛斯林，在音樂聖地美國奧斯汀大談戀愛，在現場氣氛的催情下，從頭吻到尾。原本熱戀的關係，卻因麥可法斯賓達的介入而產生變數。

《為妳唱的歌》還有凱特布蘭琪，與荷莉杭特兩位奧斯卡影后，而雷恩葛斯林、麥可法斯賓達，及魯妮瑪拉，都曾各自獲得兩次奧斯卡提名，可謂星光熠熠的強大陣容。

雷恩葛斯林為《為妳唱的歌》大展歌喉，翻唱了雷鬼教父巴布馬利的歌曲〈It hurts to be alone〉，以及美國老牌歌星德爾香農的名曲〈Runaway〉。因為本身對音樂的興趣，他也在拍攝現場，彈奏喜愛的歌以融入角色設定。

魯妮瑪拉則是為戲狂練吉他，拜師St Vincent樂團的超正主唱安妮克拉克，一登台便大展rocker功力。英國媒體稱讚此片為「偉大傑作」；紐約人雜誌則評：「電影抓住了人生最具爆發力的一刻。」

(時報周刊)