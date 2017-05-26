法網／蠻牛、喬帥4強碰頭 謝淑薇首戰英國一姐
法國網球公開賽26日公布單打籤表，「紅土之王」納達爾(Rafael Nadal)與前球王喬柯維奇(Novak Djokovic)有機會4強交手，我國選手方面謝淑薇女單首輪將逢大會第7種子、「英國一姐」孔塔(Johanna Konta)，盧彥勳則將碰會外賽晉級好手。
日前宣布法網將與傳奇名將阿格西(Andre Agassi)合作的「喬帥」，很快就能檢視成果，他與9度法網冠軍，近期笑納3連冠的「蠻牛」同分在下半部籤表，有機會四強碰頭，紅土賽季戰績僅4勝4負的球王莫瑞(Andy Murray)則在上半部籤表。
欠缺兩大超級球星小威廉絲（Serena Williams）和莎拉波娃（Maria Sharapova）的女單星光則略顯黯淡，德國球后可貝兒(Angelique Kerber)首輪就有硬仗，碰上里約奧運女雙金牌俄羅斯馬卡洛娃（Ekaterina Makarova），去年底在家中遇襲、休兵6個月的捷克網球女將可維托娃(Petra Kvitova)，法網確定傷癒復出。
捷克大普利斯可娃(Karolina Pliskova)首輪迎戰中國大陸女將鄭賽賽，羅馬網賽後傳出傷情的羅馬尼亞名將哈麗普(Simona Halep)雖然在籤表上，不過是否出賽仍要等待明日超音波檢查結果出爐才能確定。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。