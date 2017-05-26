法網／蠻牛、喬帥4強碰頭 謝淑薇首戰英國一姐

「蠻牛」納達爾今年紅土賽季連3冠。(美聯社資料照)

法國網球公開賽26日公布單打籤表，「紅土之王」納達爾(Rafael Nadal)與前球王喬柯維奇(Novak Djokovic)有機會4強交手，我國選手方面謝淑薇女單首輪將逢大會第7種子、「英國一姐」孔塔(Johanna Konta)，盧彥勳則將碰會外賽晉級好手。

日前宣布法網將與傳奇名將阿格西(Andre Agassi)合作的「喬帥」，很快就能檢視成果，他與9度法網冠軍，近期笑納3連冠的「蠻牛」同分在下半部籤表，有機會四強碰頭，紅土賽季戰績僅4勝4負的球王莫瑞(Andy Murray)則在上半部籤表。

欠缺兩大超級球星小威廉絲（Serena Williams）和莎拉波娃（Maria Sharapova）的女單星光則略顯黯淡，德國球后可貝兒(Angelique Kerber)首輪就有硬仗，碰上里約奧運女雙金牌俄羅斯馬卡洛娃（Ekaterina Makarova），去年底在家中遇襲、休兵6個月的捷克網球女將可維托娃(Petra Kvitova)，法網確定傷癒復出。

捷克大普利斯可娃(Karolina Pliskova)首輪迎戰中國大陸女將鄭賽賽，羅馬網賽後傳出傷情的羅馬尼亞名將哈麗普(Simona Halep)雖然在籤表上，不過是否出賽仍要等待明日超音波檢查結果出爐才能確定。

(中時電子報)