仁愛鄉清境國小學生自選鄉長

清境國小舉辦自治鄉長選舉，小朋友從小學習民主風範。（圖／校方提供）

清境國小舉辦自治鄉長選舉，候選人及幹部闡述自身政見。（圖／校方提供）

清境國小舉辦自治鄉長選舉，學生上場說明何謂端正的選舉風氣。（圖／校方提供）

南投縣仁愛鄉清境國小，每年都會辦理模擬自治鄉長選舉，各班推舉候選人到政見發表，拉票催票一直到鄉長產出，整個過程耗時半個月之久，而選出的「鄉長」也要率領校內的「公所」團隊，在一年的任期內努力推動競選時的政見，投票過程皆按現行的選舉制度進行，要候選人兌現承諾，也要讓學生培養珍惜手中選票的態度。

清境國小每年辦理模擬自治鄉長選舉，今年已是第6屆，票選出來的小鄉長工作可不能含糊，要帶領一樣是模擬公所編制的學生團隊，在一年任期內要兌現自身政見來服務同學，雖然是模擬，清境國小在整個南投縣小學裡算是小校，但每位學生都認真看待。

清境國小學生吳灌原表示，他會看候選人的態度及政見，還有政見是否能兌現來投票；楊卉寧表示，他想要選一周中禮拜二，中午舉辦野餐日，禮拜四舉辦全校背詩，政見與他的想法契合的候選人，可以得到他寶貴的選票。

清境國小校長詹素娥表示，希望透過校內選舉，讓小朋友自小培養選賢與能這樣的概念，選出來的人是要做事的，因此自治鄉長底下有設立了幾個課長，整個校務因為有學生的參與，校務更能符合學生的實際需求。

清境國小模擬鄉長選舉已連辦6年，每年都會選出一位小鄉長，在校內除了依競選政見服務同學外，也會參與校務會議討論運作，除了讓學生學習民主法治素養外，也是培養學生做事解決問題的能力。

(中時)