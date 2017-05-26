印度新稅惹爭議 衛生棉竟課稅12％

CNNMoney網站報導，印度政府上禮拜公布全國商品與服務稅（GST），其中女性用品衛生棉的稅率竟高達12％，引發許多民眾不滿，直批這是懲罰女性。

SheSays創辦人謝蒂（Trisha Shetty）表示：「讓女性買得起衛生用品是基本人權，女性不應該因生理因素而遭到歧視。」

全國商品服務稅意在簡化印度繁複稅制，讓全國各地稅率統一，預計於7月1日上路。新稅制度對部分民生必需品免稅，像是保險套與避孕藥等，但衛生棉的稅率卻高達12％。

(工商)