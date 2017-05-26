豬哥亮19歲么兒打破沉默首開腔：我很愛他…

豬哥亮墓地今日舉行破土儀式，法會儀式由豬哥亮住持好友黃李濟負責，豬哥亮大兒子謝順福（圖右）、小兒子謝佑穎（圖左）也到場捻香。（曾百村攝）

秀場天王豬哥亮將長眠在基隆擁恆文創園區，今(26日)舉行破土儀式，大兒子謝順福與19歲么子謝佑穎也現身，其中謝佑穎更首度在媒體前面打破沉默，表達對父親的敬愛。

謝佑穎是豬哥亮與現任妻子葉瑞美所生的兒子，因為從小就跟著豬哥亮跑去南部「出國深造」吃盡苦頭，令豬哥亮對他特別心疼，不僅特地把謝佑穎送去出國念書，罹癌後也拚命拍戲，就是要為這個最疼愛的小兒子賺安家費。

豬哥亮基隆墓地今日舉行破土儀式，謝佑穎也隨著大哥謝順福現身，據三立新聞報導，他更首度在媒體前開腔，感謝大家對爸爸的貢獻，也表達對爸爸的敬愛：「他很愛我，我也很愛他，大家都很愛爸爸。」說完深深一鞠躬致意。

(中時電子報)