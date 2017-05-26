南韓國防部：提前從美手中收回戰時作戰指揮權
南韓國防部25日向國政企劃諮詢委員會報告稱，將推動提前從美軍手中收回南韓軍隊戰時「作戰指揮權」，有望將提前至2020年代初期，這將比朴槿惠政府的計畫提前三四年。
先前，南韓戰時作戰指揮權一直由韓美聯合司令（駐韓美軍司令）行使。
《韓民族日報》引述該國國政企畫諮詢委員會深諳內情人士表示，南韓國防部宣稱，將推進在文在寅政府任期內（2022年）從美軍手中收回南韓軍隊戰時作戰指揮權相關方案。據悉，南韓國政企畫諮詢委員會決定，設立「國防改革特別委員會」以討論具體推進方案。
報導稱，目前兩國未明確協議好移交韓軍作戰指揮權的具體時間。2014年10月，朴槿惠政府在韓美安保協議會議（SCM）上，將原定2015年12月進行的戰時作戰指揮權移交再次延期，並且沒有明確具體時間。
當時，南韓國防部表示，21世紀20年代中期，將具備條件進行移交，若依此次報告內容推進提早移交，收回作戰指揮權將提前三至四年。
(旺報)
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