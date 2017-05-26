加強中朝邊境管控？陸稱嚴格執行安理會決議
針對美國國務院負責亞太事務的代理助卿董雲裳在北京表示，中國意識到向北韓施壓的緊迫性，對進一步制裁北韓持開放態度。她還提到，中方官員向她表示，中方已加強中國與北韓邊境管控。大陸外交部26日記者會上，陸慷被問到此事時重申，大陸對朝鮮半島的「三個堅持」立場。
陸慷稱，中方對朝鮮半島核問題的立場是「三個堅持」：堅持實現半島無核化目標、堅持維護半島和平穩定，堅持通過對話協商以和平方式妥善解決半島核問題，「至於中方採取了什麼措施，我可以負責任地告訴你，作為安理會常任理事國，和對東北亞和平與穩定有著重大利害關切的國家，中方嚴格執行聯合國安理會就半島核問題通過的有關決議。」
陸慷並表示，我們一向主張所有有關國家，都應當嚴格、完整、準確地執行安理會決議。「我相信，美方包括董雲裳女士，對中方的政策和立場是非常清楚的。」
(旺報)
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