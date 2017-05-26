遊偏鄉乖乖花50元停車 幸運中千萬特獎
千萬發票獎落偏鄉！106年3、4月統一發票中獎號碼「74748874」昨開出，國稅局查出其中1張NM開頭的特別獎發票來自谷關地區，幸運得主在區公所委外的停車場消費，只花50元停車費，抱回千萬大獎。
和平區公所委託蛈盈公司經營的谷關立體停車場首度開出千萬發票，根據該公司發票存根聯，幸運得主在106年3月4日上午10點49分進場，下午1點58分離場，當天是周六，研判應該是外地遊客。
(中時)
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