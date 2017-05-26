遊偏鄉乖乖花50元停車 幸運中千萬特獎

谷關溫泉區的公有停車場開出千萬特別獎，當地人很爭相走告，認為這是一樁喜事。（王文吉攝）

經營谷關立體停車場的蛈盈公司，3、4月開出千萬特別獎，圖為發票存根聯。（業者提供）

千萬發票獎落偏鄉！106年3、4月統一發票中獎號碼「74748874」昨開出，國稅局查出其中1張NM開頭的特別獎發票來自谷關地區，幸運得主在區公所委外的停車場消費，只花50元停車費，抱回千萬大獎。

和平區公所委託蛈盈公司經營的谷關立體停車場首度開出千萬發票，根據該公司發票存根聯，幸運得主在106年3月4日上午10點49分進場，下午1點58分離場，當天是周六，研判應該是外地遊客。

(中時)