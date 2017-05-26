日本偶像「PREDIANNA」侑杏推特 竟由人工智慧代筆

日本偶像侑杏的推特嘗試由人工智慧代筆。(取自侑杏的推特)

由人工智慧代筆的侑杏的推文中寫著，「今天的名古屋是個涼爽的天氣耶」。(取自侑杏的推特)

由人工智慧代筆的侑杏推文。(取自侑杏的推特)

平均14歲的日本偶像4人組「PREDIANNA」的領隊侑杏，最近的推特(Twitter)竟然是由人工智慧(AI)代筆的。人工智慧從5月19日起便自動代替侑杏在推特上發文，1天約推3個推文。

這項代替偶像寫推文的計畫是由日本HAKUHODO THE DAY、NEW PEACE、BITA、DATA SECTION4家公司的共同企畫的。以BITA、DATA SECTION開發的部落格財經報《中部經濟新聞》所採用的「AI記者」引擎為主。

先拿侑杏過去的推文當作「AI記者」的學習資料，學習㤢杏的語氣、習慣和特徵等。投稿的預定時間帶則參考侑杏的實際行程等，從「AI記者」寫的推文當中選出幾則定時投稿。計畫中也即將開始嘗試制作偶像的自拍照。

不過，對粉絲而言，當知道自己熱衷的偶像推文竟不是偶像本人寫的，一定會感到非常傷心。然而對經紀公司而言，這樣可以降低在網上引起謾罵、口誤、爆料等風險。這次由人工智慧代替偶像在推特上推文的實驗將進行到5月31日。

(中時)