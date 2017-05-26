大樂透今連14槓！ 端午包粽獎共開出29組

今晚開獎的大樂透又槓龜了，由於連14槓的效益，台灣彩券預估，大樂透下期銷售金額1.8億元，頭獎將上看3.5億元，若由1人獨得，頭獎金額為大樂透今年以來最高，也是第四屆開辦以來的第5高。

大樂透今晚同時加開210組端午包粽獎，總計開出29組，其中，25組為一注獨得50萬元，另有3組為2注均分、1組為4注均分。

台彩統計顯示，本期售出端午包粽獎的投注站共35家，其中，台南市歸仁區的「新元發彩券行」連續2期（分別為5月23日、26日）均開出50萬元的端午包粽獎；高雄市鳳山區的「大贏家八通關彩券行」除了本期開出一注50萬元包粽獎外，今年以來已開出過2期今彩539、800萬元頭獎；新北市板橋區的「美芬彩券行」除這次50萬元的包粽獎，春節期間也開出2次春節大紅包獎項。

這次大樂透加碼累計至今晚為止，端午包粽獎已開出67組，總計有62人獨得50萬元獎金，台彩表示，下周二端午節當天大樂透仍將加開10個獎號，提供210組、50萬元端午包粽獎的中獎機會，想贏得端午獎金的彩迷們千萬不要錯過！

(中時)