淡水中山北路一段212巷將開通 連接北新路
新北市淡水區中山北路186巷為連結北新路69巷與中山路一段的捷徑，卻因路幅狹窄，過去屢傳交通事故，日前市議員鄭戴麗香向中山北路一段212巷末端地主協調，由市府斥資5435萬元協議價購百餘坪土地並補償拆遷費，6月起將8米巷道開通至北新路69巷，預計最快9月完工。
位於中山北路一段212巷末端私人土地共179坪，地上建物2棟，去年地主與新北市新工處達成共識，由市府協議價購並支付拆遷補償費，並由區公所工務課施工，開通既有巷道，鄭戴麗香今天上午會同淡水區公所工務課人員舉辦施工前協調會。
鄭戴麗香表示，北新路69巷緊鄰正德國中側門，不少家長接送學生上下學都會通行中山北路186巷，但186巷路幅狹窄，靠近中山路一段路口處更是僅能單向通車，過去1年就曾發生22件交通事故，因此2年前她開始向地主溝通，盼打通北側的中山路一段212巷後，讓民眾有更安全的通行道路。
新北市新工處長詹榮鋒表示，中山路一段212巷道路開通工程已於去年10月25日與地主完成協議價購，加上拆遷補助費用，購地總額達5435萬元，後續將委由淡水區公所工務課執行道路闢建工程。
淡水區公所工務課長陳衍脈表示，工程預計6月1日動工，工期90天，最快9月完工。
(中時)
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