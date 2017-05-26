李明哲被控顛覆政權案 陸委會：寥寥數語 無法信服
針對李明哲因涉嫌「顛覆國家政權罪」遭大陸逮捕，陸委會回應，新華社的新聞稿內容含混籠統，無法令全體台灣人民信服，呼籲大陸有關部門儘速公布本案具體事證、儘速同意家屬進行探視。
有關新華社於今日晩間報導李明哲因涉嫌「顛覆國家政權罪」，已遭檢察機關批准，於近日被湖南省安全機關依法逮捕一事，陸委會表示，大陸有關部門完全沒有對外公布相關事證，以含混籠統寥寥數語交待了事，無法令全體台灣人民信服，也無法說服關注此案的國際社會。
陸委會嚴正重申，要求大陸有關部門儘速公布本案具體事證、儘速同意家屬進行探視、儘速依兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議進行通報，並應保障其應有的司法權益。在大陸有關部門公布相關事證並提供應有權益保障前，大陸對李明哲先生指控的任何罪名，我方均無法認同。
陸委會強調，政府仍將協助家屬赴陸探視，並提供一切必要的協助。
(中時)
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