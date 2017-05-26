擔憂脫歐 歐盟公民移出英國人數暴增36％

CNNMoney網站報導，英國統計局公布的最新資料顯示，2016年移出英國的歐盟公民多達11.7萬人，較去年同期暴增36％，人數創下全球金融危機以來新高，顯示脫歐公投讓歐盟公民對自己在英居留的法律地位產生疑慮。

對於歐盟國家的公民而言，英國是移居的絕佳地點，但如今吸引力卻大不如前。從歐盟國家移居英國的淨移民人數，從2015年18.4萬人降至2016年的13.3萬人。

由於英國脫歐對未來帶來不確定性，經濟成長也趨緩、物價升高，使得歐盟公民決定離開英國。此外，實質薪資成長停滯不前，加上去年脫歐公投後英鎊劇烈貶值14％，導致匯往海外的薪資變少，而脫歐後攻擊外來移民的事件增加，也讓他們心生畏懼。

(工商)