百度副總裁陸複斌 驚爆將在端午節後離職
全球最大中文搜索引擎百度，今天爆出重大人事變動，主管「內容分發」的副總裁陸複斌今日透過個人微信朋友圈表示，將在端午節後離職，未來將繼續從事網路科技領域，但尚未透露未來去向和離職原因。
據雷帝觸網報導，內容分發是百度是核心業務，李彥宏曾在內部多次強調其重要性。為實現內容生態和服務生態的整合，百度將貼吧、知道、百科、傳課、百家號、圖片、聯盟發展部甚至移動端內容入口手機百度都劃歸陸複斌負責。2016年下半年，百度加大在內容生態領域的投入。此時正是百度內容生態最吃香的時候，陸複斌此次離職，在外界看來相對意外。
據了解，陸複斌畢業于美國密西根大學，在加入百度之前，曾擔任亞馬遜行銷服務部門全球負責人。2015年6月，陸複斌以副總裁的身分加盟百度，擔任百度貼吧事業部總經理，協助加速貼吧商業化，次年1月，百度爆發「血友病吧」事件，陸複斌與前副總裁王湛，以及總裁張亞勤一起為此事擔責，遭記大過處分、並扣除當年全額獎金。
百度今年高層人事異常動盪，陸續離開的高管分別有高級副總裁王勁、百度首席科學家吳恩達、百度糯米總經理曾良、百度錢包（支付）CEO章政華等。
(工商)
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