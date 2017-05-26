浪漫蜜月定終生 五大蜜月主題套牢新嫁娘

入住「阿什歐姆尼叢林公園酒店」，在日落陽台享用牛排與海鮮。（圖／Booking.com提供）

想與另一半一同感受原始大自然造物之美，就來斯洛維尼亞的「波茵」走一遭。（圖／Booking.com提供）

特里格拉夫國家公園中心「加斯佩林波欣酒店」具備絕美景致與絕佳交通位置。（圖／Booking.com提供）

蜜月旅行到美國的「阿什維爾」，體驗南方人的好客，與享用美味的非洲美式餐點。（圖／Booking.com提供）

五月結婚潮註1進入尾聲，新婚夫妻在婚後最期待的想必是蜜月旅行， Booking.com特別推薦自然風情、美食饗宴、文化之旅、歷史人文，以及海灘度假5大旅遊主題，精選完美蜜月地點，不論是渴望與另一半攜手完成一場刺激的冒險旅程，或是以美食揭開序幕的風味之旅都能在以下地點完成，讓喜好不同旅遊主題的新人們，與心愛的另一半，共同打造永生難忘的美妙體驗，創造難忘回憶。

主題一：大自然的親密接觸，高山見證真愛永傳

★Booking.com精選地點╱推薦住宿：斯洛維尼亞波茵╱加斯佩林波欣酒店

想與另一半一同感受原始大自然造物之美，就來斯洛維尼亞的波茵走一遭吧！感受朱利安阿爾卑斯山以及波茵湖的美麗與壯闊，享受加斯佩林波欣酒店的優質住宿體驗。位處特里格拉夫國家公園中心，這幢別致的小木屋，距離波茵湖幾分鐘路程，具備絕美景致、絕佳交通位置、以及提供豐富戶外活動，如步道健行、登山，更可搭乘滑翔翼，翱翔在特里格拉夫峰與朱利安阿爾卑斯群山間。波茵山谷間另有各式各樣的活動可體驗，包括自行車騎乘、獨木舟、划船與湖上觀光遊船等，相當適合與另一半在這裡暫時遠離喧囂、遁隱山林。

想嘗試來趟以親近大自然為主題的蜜月旅行，Booking.com也推薦拜訪以下擁有壯麗自然風光的地點：葡萄牙-蓬塔德爾加達、智利-普孔、巴西-聖安東尼奧杜皮尼亞爾、捷克-哈拉霍夫。

主題二：入住饗食天堂，神仙眷侶食珍餚品佳釀

★Booking.com精選地點╱推薦住宿：美國阿什維爾╱ 阿什歐姆尼叢林公園酒店

美國的阿什維爾是蜜月旅行的好去處，除了能體驗南方人好客的熱情，還可享用美味的非洲美式餐點。Booking.com推薦新人用藍嶺山脈絕美景色，為甜蜜早晨揭開序幕，享用歐陸式早餐前，可於室內與戶外的泳池中放鬆身心。飯店的地下SPA，或由著名設計師唐納德羅斯設計的高爾夫球場，也都是新婚夫婦休憩放鬆的好去處。此外，在日落陽台享用牛排與海鮮，或藍嶺餐廳一嘗道地的南方美食、手工啤酒，為一天畫下完美句點。

若你與另一半都是美食控，Booking.com也推薦拜訪這些世界級的「好吃」地點：義大利-巴多利諾、喬治亞-第比利斯、塞爾維亞-貝爾格萊德、秘魯-阿雷基帕。

主題三：體驗在地文化，原味風情滿足佳人情郎

★Booking.com精選地點╱推薦住宿： 印尼烏布╱阿拉姆露台別墅酒店

印尼烏布為熱帶島嶼天堂，而當地的神聖宗教景點則是發掘古老文化的獨特選擇，除了印度廟、神廟與古老宗教遺跡供遊客參觀，精緻的大象雕刻出名的象洞以及美麗秘境卡威山遺址更是體現在地文化的經典景點。此外，烏布除了有受觀光客喜愛的道地風味米布丁外，傳統工藝與舞蹈也相當頗負盛名。要想親身體驗烏部浪漫氛圍的夫妻，下榻阿拉姆露台別墅酒店絕對不會錯！隱密在烏布的熱帶雨林中，絕佳位置方便旅客造訪鄰近的猴子森林、魯基桑美術館與烏布傳統市場。

若小倆口想沉浸在完全不同的文化氛圍裡，Booking.com另外也推薦拜訪文化氣息濃厚的城鎮：秘魯-庫斯科、柬埔寨-暹粒、墨西哥-瓜納華托、瓜地馬拉-危地馬拉安地瓜。

主題四：考古歷史文明，復刻愛侶享受獨特浪漫

★Booking.com精選地點╱推薦住宿： 英國坎特伯里╱一峰農場酒店

要想深入體驗經典文明的興盛，拜訪號稱歐洲中古世紀歷史遺跡的著名朝聖地點－英國坎特伯里準沒錯。舉凡六世紀的聖奧古斯丁修道院、坎特伯里羅馬博物館、到坎特伯里堡的諾曼堡壘，豐富的歷史知識一定能讓來此渡蜜月的小倆口增廣見聞。另外，欣賞復刻與懷舊元素的新婚旅客，絕對也會愛上擁有田園風光的一峰農場酒店，坐落於肯特郡美麗的鄉間，提供寬廣的客房、花園景觀與每日早餐。快拋下煩惱，與愛侶盡情徜徉於美麗的英國鄉間吧！

喜愛歷史人文的新婚夫婦想來趟以考古為主題的蜜月之旅，Booking.com也同步推薦以下絕對不能錯過的歷史城市：日本-廣島、以色列-耶路撒冷、英國-約克、美國-查爾斯頓。

主題五：漫步黃金海灘，攜手約定共度永生

★Booking.com精選地點╱推薦住宿： 西班牙薩阿拉德洛斯阿圖內斯╱阿伽維鄉村民宿

若想在祥和的海灘度個悠閒的蜜月，選擇造訪西班牙的寧靜小鎮－薩阿拉德洛斯阿圖內斯享受陽光是不錯的選擇。位於美麗海灘旁就是迷人的阿伽維鄉村民宿，溫馨可愛的花園、露臺與烤肉設施提供新人們放鬆與休憩。此外，在金色沙灘上駐足，放鬆身心並探索沿岸許多小海灣也是度過優閒午後不錯的選擇；當然，也可以選擇在海邊的懸崖上與另一半欣賞寧靜、清澈的藍色大海。

渴望尋找陽光、沙灘與海的新人們，Booking.com也推薦以下地點，享受一個特別的海灘蜜月之旅：巴西-弗洛里亞諾波利斯、西班牙-科尼爾-德拉弗龍特拉、葡萄牙--贊布熱拉杜馬爾、哥斯大黎加-聖何塞。

(中時)