陳星突現身調通聯 名嘴驚爆背後有人操盤

名嘴羅友志在節目上驚爆陳星現身背後有公關操盤。(取自YouTube)

陳星現蹤背後有藏鏡人？

自才女作家林奕含輕生後，陳星神隱近1個月，突然又現蹤，被週刊直擊他坐著妻子開的車子前往公司，晚上還去調2008、2009年的通聯記錄，此舉令人費解，被懷疑是陳星方面對林奕含家人的絕地大反攻。不過名嘴羅友志昨晚就在年代《新聞面對面》直言這裡頭有明顯的公關操作。

羅友志在節目中透露目前公關公司操作模式，若今天這個人是靠某週刊放話，他的對手就會去另一家競爭週刊放料，稱在童仲彥與邱惠美、李秀環事件可以看出此端倪，「我可以證明裡面確實有公關公司在。」他也坦言，有很多人問過他是哪家公關在操盤。

至於陳星赴南檢證詞不斷流出，好比林奕含在2009年主動與他聯繫、林奕含父母痛罵他1小時，都令主持人謝震武匪夷所思，「我們中華民國其實沒有所謂偵查不公開的問題對不對？」

對此羅友志就說，這案子鐵定是有人在不斷地透過任何管道去放消息，甚至爆料曾聽某家記者透露，有人會主動打電話給他們，表示明天可能會有什麼東西，你們要不要去採訪。

(中時電子報)