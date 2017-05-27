整天被認當「岳父」 他們的女兒美到不像話！

不少男星育有「前世情人」，女兒長得亭亭玉立，讓他們紛紛升格「國民岳父」。(取材自中時資料照片、微博)

世代交替，這幾年演藝圈不僅喜事頻傳，許多男神、女神紛紛結婚生子，邁向人生下一個階段，甚至有些藝人，已經到了見證「星二代」長大的時刻，有不少男星，身旁有「前世情人」陪伴，女兒們長得是亭亭玉立，過去他們被粉絲喊「偶像」、「王子」，如今因為掌上明珠，竟升格成了「國民岳父」，相信女兒如此美麗，也讓他們覺得非常驕傲吧！

冠佑一雙女兒遺傳媽媽王行芝美貌，被讚是瓜子臉小正妹。(取材自冠佑臉書)

天團「五月天」鼓手冠佑2005年做出最浪漫的事，他當著所有粉絲的面，跟當時還是女友的王行芝求婚，兩人婚後育有一對寶貝千金小玫瑰、小薔薇，很快地，夫妻倆結縭10年有餘，如今孩子們漸漸長大，冠佑也升級，成了「五月天」中最早被叫岳父的人！

冠佑日前在臉書po照，照片主角是家裡的「三個女人」，也就是老婆跟兩個女兒，讓他感嘆有她們在身邊，人生真是好幸運，「這就是最簡單的幸福了！」，只見照片中母女三人戴著墨鏡，即使眼睛被遮住，仍能看出小玫瑰跟小薔薇遺傳了凍齡媽的小巧瓜子臉，以及精緻秀氣的五官，還遺傳了爸媽的修長身材，真是女大十八變，出落得亭亭玉立，讓不少粉絲忍不住喊話，直呼：「下次演唱會有人要認岳父囉」。

焦恩俊大女兒焦曼婷，遺傳爸爸好基因，長得超有星味，如今也出道當演員。(取材自微博)

台灣男星焦恩俊，飾演過展昭、李尋歡，俊俏的模樣迷倒廣大女性觀眾，堪稱台灣電視劇「第一小生」，時光荏苒，焦恩俊近年將事業重心移往對岸，仍持續演工作，且外表保養得宜，既看不出已是將50歲的大叔，也看不出是兩個女兒的爸。

焦恩俊2014年跟女星林千鈺再婚，沒打算再生孩子，而他與前妻，生養了2個寶貝女兒，其中，大女兒焦曼婷，曾出現在他所po的照片中，也曾上過節目，清麗的美貌讓外界超驚艷，大大的眼睛、甜美的笑容，焦曼婷被讚既像陳意涵，也像南韓女神朴信惠，完全遺傳爸爸的好基因，還因此登上熱搜，而她也繼承爸爸衣缽，2015年以學生演員身分出道，在賀歲大片《大尾鱸鰻2》中演出冰淇淋店老闆，還參加了陸綜《花樣夢工廠》，也陸續接到兩岸偶像劇、微電影邀約，是個後勢看漲的美少女星二代。

王敏德小女兒長得相當有個性，且身材高挑，因此被相中出道當模特兒。(取材自中時資料照片、IG)

擁有揉合東西方優點帥臉的港星王敏德，是港劇、香港電影中的熟面孔，王子般的他，鍾情名模馬詩慧，兩人結褵至今25年，嬌妻給他添了2女1男，正如他自己預言的，孩子都生得標緻，其中，二女兒王麗嘉尤其婀娜，如今是個專業模特兒，常在社群網站曬美照。

王麗嘉外型相當有特色，可謂風情萬種，頗有張曼玉加上邱淑貞之姿，加上有身高優勢，因此受到業界青睞，出道當模特兒，最近她到美國度假，襯著碧海藍天輕解羅衫，戴著墨鏡、穿著比基尼入鏡，這美照還是採仰角拍攝，不僅水蛇腰一覽無遺，還洩漏比基尼內衣下緣的秘密，渾圓南半球呼之欲出，同時王麗嘉嘴裡還吃著莓果，相當挑逗，性感身影讓網友驚呼「不得了」，笑稱這另類「漏奶」漏得好，還說這張照根本「癡漢視角」，大秀南半球博得滿堂彩。

(專題報導)