演唱會意外頻傳 齊秦鼓手墜舞台亡、4Minute舞台坍16死

這些歌手演唱會都傳出意外。(圖/本報系資料照、4Minute臉書、達志影像)

亞利安娜昨天在英國舉辦《Dangerous Woman Tour 2017》世界巡迴演唱會，未料演出結束時竟發生爆炸案，導致至少22死60人受傷，根據警方初步調查犯案使用的是「釘子飛彈」，加上案發後凶嫌疑似在網路上發文曾給予警告，也讓偵查方向朝恐攻調查，亞利安娜事後也在推特表示非常難過，為了確保憾事別再重演，歐洲場次已全數取消，至於九月台北小巨蛋場次是否如期舉辦，主辦單位正在跟經紀公司研議中，回顧歷年演唱會意外案例，其實多有所聞，例如南韓女團4MINUTE因場地坍塌釀16死，天后瑪丹娜前往法國開唱前，舞台搭建時倒塌釀兩死。

「歌神」張學友演唱會總是秒殺完售。(圖/本報系資料照)

「歌神」張學友2002年在中國武漢舉辦音樂之旅巡迴演唱會，演出前看台南區無預警大面積坍塌，千名觀眾來不及反應紛紛墜地，未料數十秒看台南區也緊接坍塌， 造成一百多人輕重傷，據悉坍塌的看台是演出前兩天臨時搭建的，加上重量超載才造成意外，也讓演唱會延後一個小時開唱，而張學友演出結束後也趕往醫院對粉絲表示慰問。

齊秦《大約在冬季》已成為不敗名曲。(圖/本報系資料照)

齊秦2006年在北京舉辦跨年演唱會，與鼓手黃建福合唱經典名曲《大約在冬季》，此橋段也掀起整場演唱會，未料唱到一半黃建福突然從三公尺舞台墜下，當下為避免引起觀眾恐慌，齊秦仍鎮定將整首歌唱完，不過由於現場燈光昏暗，加上乾冰等特效阻撓視線，當下居然沒有任何人發現出了意外，等到發現後將黃建福送往醫院急救，已被宣告不治身亡，原本這場演唱會是齊秦為了紀念出道20年，讓團員有機會聚首而舉辦，未料結局居然是天人永隔，想必也是齊秦始料未及。

林子祥曾被評為「香港樂壇最強音」。(圖/本報系資料照)

香港著名歌手林子祥，2003年擔任汪明荃紅磡體演唱會嘉賓，未料高唱《男兒當自強》時，疑似中央升降台太早降落，導致舞台呈現黑色洞口，林子祥在未察覺有異狀態下，一腳踏空整個人墜入八呎「洞內」，一度陷入昏迷狀態，送往醫院進行診斷後，腦部出現陰影疑似瘀血，甚至還導致水腫，這也讓愛妻葉蒨文急到嚇出一身冷汗。

「哈林」庾澄慶主持、歌唱皆創下不錯成績。(圖/本報系資料照)

歌手「哈林」庾澄慶，1990年在高雄中山體育場，舉辦《放肆的精靈》演唱會，未料竟有名12歲學童慘遭踩死，根據調查疑似動線規畫不佳，加上進場安全措施沒做好，短時間內讓開放3萬至3萬5千人同時進場，才會造成學童不幸被踩死的意外。

4Minute因為團員不續約宣告解散。(圖/4Minute臉書)

去年成軍滿7周年的南韓女團「4Minute」，由於團員僅泫雅續約，讓該團面臨解散命運，雖然舞台魅力讓人難以忘懷，不過有場演出讓歌迷回想起來仍心有餘悸，2014年在韓國京畿道城南市盆塘洞開唱時，台上通風口突然倒塌，釀成16死10傷意外，根據調查疑似通風口難承載現場觀眾重量坍塌，導致站在上面欣賞演出的觀眾摔落地下4樓停車場，意外發生傷者求救聲被現場音樂蓋過，主辦單位更在意外發生30分鐘後才得知消息，白白錯過黃金救援時間，而策劃人案發後更從10樓跳樓身亡，遭疑是引咎自殺。

瑪丹娜演唱會可說是許多藝人效法指標。(圖/達志影像)

「娜姊」瑪丹娜，2009年在歐洲舉辦巡迴演唱會，當時原定在法國馬賽維洛德隆球場開唱，就在工作人員加緊趕工搭建舞台時，重機吊起舞台頂棚突然失去平衡，導致頂棚坍塌掉落，釀成2死8傷悲劇，主辦單位評估後認為來不及搶搭新舞台，緊急宣布取消演唱會，也將已售門票全額退費，事後瑪丹娜也親自赴醫院慰問傷者及家屬。

(專題報導)