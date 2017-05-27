數大即是美！台灣旅客必訪的日本經典壯觀奇景

京都伏見稻荷大社的千本鳥居。(圖/達志影像 shutterstock)

造訪「三十三間堂」一趟，能感受京都「清、雅、靜」。(圖/shutterstock提供)

國人熱衷赴日旅遊，品味日式美食、體驗日式美學。迎接暑假期間台灣旅客出遊旺季，日本關東、關西一帶是國人赴日最熱門目的地，有大人小孩都為之融化遊樂園，還有數大即是美的人文、建築奇景與自然風光，壯觀規模引人駐足。

出國旅遊不再是「奢侈品」，台灣人最熟悉的日本數大奇景莫過於京都的「伏見稻荷大社」，是被評為2017日本10大最佳地標排名第一的日本神社，以千座朱紅色鳥居直通稻荷山山頂「神域」，數大之貌宛若神祕紅色隧道。而相距不遠的「三十三間堂」亦有數千之景，正殿1,001 尊國寶千手觀音坐像整齊排列，金碧輝煌氣場莊嚴震懾。

奈良鹿公園飼有超過千頭鹿群，遊客到此總不忘送上仙貝。(圖/shutterstock提供)

京都嵐山竹林小徑是赴日旅客必訪的景點，漫步深幽之境。(本報系資料照)

京都國際漫畫博物館藏有逾30萬本漫畫書，書架排列藏書量壯觀。(圖/shutterstock提供)

當然，日本關西熱門旅遊景點奈良「鹿公園」也擁有數大之景，公園內飼有超過千頭鹿群，遊客到此總不忘送上仙貝，體驗與「神之使者」近距離接觸。或是可前往嵐山造訪「竹林小徑」，漫步茂密竹林構成的壯觀綠意步道，耳邊傳來微風吹動竹葉沙沙聲響，感受「日本最值得保留的100種聲音」的恬靜。

此外，日本創造出眾多經典漫畫巨作，收藏有逾30萬本漫畫書的「京都國際漫畫博物館」，是海內外的動漫愛好者必訪景點，書架藏書量相當壯觀，且博物館改建自小學校舍舊址，能夠一邊看漫畫，一邊重溫每段珍貴的童年回憶。

(中時電子報)